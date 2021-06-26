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Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно запущена с космодрома Плесецк

03:22, 26.06.2021

Была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В пятницу, 25 июня, в 22.50 мск с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России», — отметили в военном ведомстве.

Недавно глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что очередной пуск ракеты «Союз-2» с британскими спутниками связи запланирован на 1 июля с космодрома «Восточный».

Алексей Нечаев
ОбществоТехнологии
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