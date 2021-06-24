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На Татарстан надвигается гроза с сильным ветром и градом

12:34, 24.06.2021
На Татарстан надвигается гроза с сильным ветром и градом
Фото: kzn.ru

МЧС республики предупредило о надвигающейся на Татарстан грозе с сильным ветром и градом. Предупреждение об интенсивности метеорологических явлений поступило от ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Согласно прогнозу, днем и вечером 25 июня на территории республики и в Казани местами ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, локально шквал до 23 м/с и град.

Вчера МЧС Татарстана предупредило о грозе и граде в четверг.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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