На Татарстан надвигается гроза с сильным ветром и градом

МЧС республики предупредило о надвигающейся на Татарстан грозе с сильным ветром и градом. Предупреждение об интенсивности метеорологических явлений поступило от ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Согласно прогнозу, днем и вечером 25 июня на территории республики и в Казани местами ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, локально шквал до 23 м/с и град.



Вчера МЧС Татарстана предупредило о грозе и граде в четверг.

Ольга Плешкова