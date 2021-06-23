МЧС Татарстана предупредило о грозе и граде в четверг

Татарстанцев предупредили об усилении метеорологических явлений в четверг, 24 июня. Об этом сообщает ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».



С 10 до 20 часов в Татарстане и в Казани ожидается гроза и град, а еще кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с и локально-шквалистые усиления до 23 м/с.

Сообщалось, что в среду, 23 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Днем синоптики прогнозировали грозу и кратковременные усиления западного ветра.

Маргарита Головатенко