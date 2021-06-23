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МЧС Татарстана предупредило о грозе и граде в четверг

12:20, 23.06.2021
МЧС Татарстана предупредило о грозе и граде в четверг
Фото: pixabay.com

Татарстанцев предупредили об усилении метеорологических явлений в четверг, 24 июня. Об этом сообщает ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

С 10 до 20 часов в Татарстане и в Казани ожидается гроза и град, а еще кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с и локально-шквалистые усиления до 23 м/с.

Сообщалось, что в среду, 23 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Днем синоптики прогнозировали грозу и кратковременные усиления западного ветра.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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