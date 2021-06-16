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Заместитель председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский защитил кандидатскую диссертацию

10:35, 16.06.2021
Заместитель председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский защитил кандидатскую диссертацию
Фото: Верховный суд РТ

Заместитель председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский 15 июня защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Уголовный процесс» в диссертационном совете Д 170.003.04 на базе Российского государственного университета правосудия (Москва), сообщает пресс-служба суда.

Тема диссертации Каминского — «Обеспечение публичных правовых интересов при применении альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов в досудебном производстве». Научный руководитель — доктор юридических наук, доцент Оксана Качалова.

Фото: Верховный суд РТ

Выводы и предложения Каминского обсуждались на заседаниях ученого совета Российского государственного университета правосудия, международных и всероссийских научно-практических конференциях в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Томске, а еще в Минске (Белоруссия) и Алматы (Казахстан).

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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