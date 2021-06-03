На улице Тэцевской в Казани появилась новая дорожная разметка «Вафельница»

На перекрестке улиц Тэцевской и Дементьева в Казани появилась дорожная разметка «вафельница» и установлены дорожные знаки. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Изменения на перекрестке произошли в связи с поступающими обращениями жителей для увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобилистам запрещается выезд на перекресток, если впереди по пути следования образовался затор. За нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Фото: kazantransport.ru

Автомобилистов просят быть внимательнее.

В России с 1 апреля вступили в силу стандарты, разрешающие использовать новые типы дорожных знаков и разметки. «Вафельница» — новый вид разметки. С ее помощью предполагается предотвратить заторы в городе, однако сам запрет на выезд на загруженный перекресток во избежание образования пробки действует уже давно.



Ольга Плешкова