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На улице Тэцевской в Казани появилась новая дорожная разметка «Вафельница»

11:21, 03.06.2021 2
На улице Тэцевской в Казани появилась новая дорожная разметка «Вафельница»
Фото: kazantransport.ru

На перекрестке улиц Тэцевской и Дементьева в Казани появилась дорожная разметка «вафельница» и установлены дорожные знаки. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Изменения на перекрестке произошли в связи с поступающими обращениями жителей для увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобилистам запрещается выезд на перекресток, если впереди по пути следования образовался затор. За нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Фото: kazantransport.ru

Автомобилистов просят быть внимательнее.

В России с 1 апреля вступили в силу стандарты, разрешающие использовать новые типы дорожных знаков и разметки. «Вафельница» — новый вид разметки. С ее помощью предполагается предотвратить заторы в городе, однако сам запрет на выезд на загруженный перекресток во избежание образования пробки действует уже давно.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    На Пушкина тоже обновили?
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  • Анонимно 03 июн
    теперь здесь будет пробка до ул.Миля. так то хоть как то разъезжались. ....
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