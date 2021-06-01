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Ксения Лукичева стала замгендиректора по коммуникациям KazanExpress

13:33, 01.06.2021
Ксения Лукичева стала замгендиректора по коммуникациям KazanExpress
Фото: Dmitry Raimov (facebook.com/loukichev)

Экс-главред «Инде» и «Площади Свободы» Ксения Лукичева стала замгендиректора по коммуникациям KazanExpress. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook.

фото: скриншот

Лукичева стала главредом «Инде» в августе 2019 года, покинула пост в апреле текущего года. До этого она была главным редактором в интернет-издании «Площадь Свободы».

Ксения Лукичева запустила «Площадь Свободы» в сентябре 2018 года. «Реальное время» публиковало интервью с журналисткой.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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