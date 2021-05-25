В Казани за сутки произошло 7 ДТП с пострадавшими

За 24 мая в Казани произошло 94 ДТП. Семь из них — с пострадавшими (три наезда на пешехода, два столкновения и еще по одному наезду на велосипедиста и самокатиста). Остальные ДТП — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

В пьяном состоянии задержаны пять водителей, еще двое задержанных не имели права управления. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 12 правонарушений в отношении граждан на самокатах и 22 правонарушения в отношении граждан на велосипедах.

В отделы полиции доставили четырех водителей: за повторное управление машиной в пьяном состоянии, двух водителей за перевозку оружия и боеприпасов и водителя, которого подозревают в угоне авто — он снова сел за руль пьяным и не подчинился требованию сотрудника полиции.

Фото: pixabay.com

В Казани за 23 мая произошло 60 ДТП. Восемь из них — с пострадавшими (четыре наезда на пешехода, одно падение пассажира в автобусе и три столкновения). Остальные ДТП — с материальным ущербом.



Маргарита Головатенко