В Татарстане для сил пожарно-спасательных гарнизонов ввели режим «Повышенная готовность»

Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин ввел режим «Повышенная готовность» для сил пожарно-спасательных гарнизонов ГУ МЧС России по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Режим ввели в связи с поступившим сообщением об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, ночью и днем 21 мая, с 20 часов 20 мая до 20 часов 21 мая, на территории республики местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15—20, локально до 24 м/с. Спасатели будут находиться в режиме повышенной готовности с 20.00 20 мая до 20.00 21 мая.

Погода в республике ухудшится и в ближайшие дни: в выходные прогнозируются дожди, усиления ветра, грозы.

Татьяна Леухина