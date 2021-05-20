Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате в рамках учений
Принадлежащий Военно-воздушным силам Польши лайнер Boeing 737-86X подал сигнал о захвате в рамках учений, сообщила представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.
По ее словам, 17—21 мая проводили тактические учения Renegade-Sarex и это был эпизод учений в сфере противодействия терроризму, сообщает ТАСС.
Пилот самолета отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает «самолет захвачен».
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