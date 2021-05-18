В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду в магазине «Леруа Мерлен»
В Приволжском районе Казани 19 мая в некоторых домах на сутки отключат воду из-за проведения работ по врезке вновь проложенных сетей водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе города.
Воды не будет с 9.00 19 мая до 9.00 20 мая в следующих домах, расположенных по адресам: ул. Рауиса Гареева, 2, Оренбургский проезд, 195а, 205а, 205а, корпус 1, 207, Оренбургский тракт, 138а, корпуса 1, 2, 3, 138/1, 138/2, 138/4, 140в, 140г, 144, 144, корпуса 1 и 3, 144а, 144б, 144г, 144а, корпус 1, 146, 162а, 162б, 162а, корпус 1, 162б, корпус 1, 168, 168, корпуса 1, 2, 3 , 4, 170 (гипермаркет «Карусель»), 174 (гипермаркет «Леруа Мерлен»), 205, 207, 207, корпус 1, 209, 209, корпус 1, 209а, 209б, 209в, 211, 213.
Также воды не будет во всех домах, расположенных на улицах: 1-й Медицинский переулок, 2-й Медицинский переулок, 3-й Медицинский переулок, Абуладзе, Каратая, Лазурной, Ласковой, Медиков, Медицинской, Нэфис, Уютной, Хребтова, Юкэ.
МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.
Ранее мэрия опубликовала график отключения горячей воды на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго».
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