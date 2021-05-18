В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду в магазине «Леруа Мерлен»

В Приволжском районе Казани 19 мая в некоторых домах на сутки отключат воду из-за проведения работ по врезке вновь проложенных сетей водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Воды не будет с 9.00 19 мая до 9.00 20 мая в следующих домах, расположенных по адресам: ул. Рауиса Гареева, 2, Оренбургский проезд, 195а, 205а, 205а, корпус 1, 207, Оренбургский тракт, 138а, корпуса 1, 2, 3, 138/1, 138/2, 138/4, 140в, 140г, 144, 144, корпуса 1 и 3, 144а, 144б, 144г, 144а, корпус 1, 146, 162а, 162б, 162а, корпус 1, 162б, корпус 1, 168, 168, корпуса 1, 2, 3 , 4, 170 (гипермаркет «Карусель»), 174 (гипермаркет «Леруа Мерлен»), 205, 207, 207, корпус 1, 209, 209, корпус 1, 209а, 209б, 209в, 211, 213.

фото: kzn.ru

Также воды не будет во всех домах, расположенных на улицах: 1-й Медицинский переулок, 2-й Медицинский переулок, 3-й Медицинский переулок, Абуладзе, Каратая, Лазурной, Ласковой, Медиков, Медицинской, Нэфис, Уютной, Хребтова, Юкэ.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Ранее мэрия опубликовала график отключения горячей воды на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго».



Алексей Нечаев