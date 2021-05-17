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В Минске не исключили отработку авиацией НАТО авиаударов по Белоруссии

04:25, 17.05.2021
В Минске не исключили отработку авиацией НАТО авиаударов по Белоруссии
Фото: pixabay.com

Первый замначальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король предположил, что в ходе демонстративных полетов бомбардировщиков НАТО отрабатываются варианты авиаударов по Белоруссии и России. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов», — сказал он.

Ранее в НАТО оценили возможность возвращения к нормальным отношениям с Россией. Докладчик Парламентской ассамблеи альянса Брендан Бойл полагал, что пока это невозможно.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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