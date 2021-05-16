Палестину и Израиль призвали провести прямые переговоры в Китае

В ходе заседания Совета Безопасности ООН представителей Палестины и Израиля пригласили провести прямые переговоры в Китае. Это заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает RT.

«Мы вновь подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров», — сказал он.

Ранее, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке остаются единственным путем к установлению мира и безопасности.



Алексей Нечаев