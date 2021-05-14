В Казани экипаж автобуса помог девушке, упавшей в обморок — видео

В Казани экипаж автобуса пришел на помощь девушке, которая упала в обморок. Об этом рассказали в Ассоциации АТП Татарстана.

Случай произошел 12 мая. Девушка села в автобус на остановке «Роддом». На остановке «Чуйкова» ей стало плохо, она упала в обморок. На помощь ей пришел экипаж, кондуктор дала попить воды.

«Водитель и кондуктор не отходили от моей дочери, вызвали скорую. Они ее не оставили на остановке, не высадили — типа «сиди жди», были с моим ребенком, передали дочку в руки врачей скорой помощи. Сейчас у Ралины все хорошо», — рассказала мать девушки.

Как пояснили в Ассоциации АТП Татарстана, экипаж действовал по инструкции: связался с диспетчером, сообщил о ситуации. Автобус сошел с маршрута, пересадив всех пассажиров в следующий за ним автобус. Девушку затем забрала скорая помощь. Руководство МУП «ПАТП №4» сегодня объявило благодарность кондуктору Алине Зиатдиновой и водителю Рафису Калимуллину.

Ранее в Казани кондуктор автобуса пришла на помощь пассажирке, у которой случился приступ.

Ольга Плешкова