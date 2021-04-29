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Суд оштрафовал ООО «Казанская фабрика хлеба» на 150 тысяч рублей

17:20, 29.04.2021
Суд оштрафовал ООО «Казанская фабрика хлеба» на 150 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по РТ провело административное расследование и выяснило, что ООО «Казанская фабрика хлеба» не обеспечило защиту от грызунов на предприятии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

«В комнате для хранения неиспользуемого оборудования обнаружены следы жизнедеятельности грызунов», — говорится в сообщении.

фото: pixabay.com

Кроме того, предприятие не соблюдало требования к транспортировке хлебобулочных и кондитерских изделий. Кузов автомобилей не был оборудован специальными стеллажами и поддонами, а хлебобулочные изделия перевозились в полиэтиленовых пакетах на полу кузова. Также был обнаружен ряд других нарушений.

Был составлен протокол об административном правонарушении, после арбитражный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

Алексей Нечаев
ОбществоБизнес Татарстан
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