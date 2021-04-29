В Бугульме задержали подростков — они бросали камни в дома

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Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в Бугульме задержали подростков, которые бросали камни в жилые дома. Об этом сообщили в официальном аккаунте в Instagram МВД по РТ.

В результате просмотра видеофрагмента, зафиксировавшего, как дети кидали камни, задержали шесть человек в возрасте от 14 до 16 лет.

Подростки признались и рассказали, что они поспорили, у кого, камень улетит дальше. Несовершеннолетние пообещали сотрудникам полиции впредь не совершать подобных правонарушений.

Родители детей за неисполнение обязанностей по их воспитанию привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вечером 16 марта в Заинске четверо несовершеннолетних жгли ветки у памятника Воину-освободителю и случайно его подожгли. Подростки жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли венок, который находился рядом. Огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к преступлению. По факту возгорания памятника возбудили уголовное дело.



Алексей Нечаев