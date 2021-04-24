Россия закрывает для иностранных судов доступ в ряд районов Черного моря

Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Об этом сообщается в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны.

Ограничение начнет действовать с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября.

Фото: pxhere.com

Зоны, которые будут закрыты, не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив. Все они находятся внутри территориальных российских вод, пишет «РИА Новости».

Ранее Россия ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Они действовали с 20 по 24 апреля. В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над территорией от Севастополя до Феодосии, которое прилегает к Южному берегу Крыма. В четверг в Крыму прошли учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск.



Татьяна Леухина