Посол США в России вернулся в Вашингтон
Посол США в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон после того, как МИД РФ рекомендовало вернуться на родину для консультаций.
«Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — приводит слова Салливана «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Салливан отказывался покидать Москву вопреки рекомендациям МИД. Совет о возвращении объяснялся тем, что для анализа ситуаций послам следует находиться в своих столицах.
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