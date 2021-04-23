Посол США в России вернулся в Вашингтон

Фото: US State Department

Посол США в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон после того, как МИД РФ рекомендовало вернуться на родину для консультаций.

«Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — приводит слова Салливана «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Салливан отказывался покидать Москву вопреки рекомендациям МИД. Совет о возвращении объяснялся тем, что для анализа ситуаций послам следует находиться в своих столицах.

Маргарита Головатенко