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Посол США в России вернулся в Вашингтон

06:28, 23.04.2021
Посол США в России вернулся в Вашингтон
Фото: US State Department

Посол США в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон после того, как МИД РФ рекомендовало вернуться на родину для консультаций.

«Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — приводит слова Салливана «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Салливан отказывался покидать Москву вопреки рекомендациям МИД. Совет о возвращении объяснялся тем, что для анализа ситуаций послам следует находиться в своих столицах.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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