Ученые узнали, как меняется мозг у любителей кофе

Впервые ученые подробно описали изменения, которые происходят в мозге людей, пьющих регулярно кофе. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

«Это первый случай, когда влияние регулярного употребления кофе на сеть мозга изучено на таком уровне детализации. Эти результаты, по крайней мере частично, помогли объяснить на механистическом уровне некоторые эффекты кофе, отмечаемые в существующих исследованиях, такие как улучшение контроля моторики, бдительности и памяти, а также повышение способностей к обучению», — приводятся в пресс-релизе института научной информации о кофе (ISIC), который финансировал работу, слова руководителя исследования Нуно Соуза (Nuno Sousa), профессора Университета Минью.

У любителей кофе отмечается повышенная динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями — это объясняет эффект повышенной сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти. Кроме того, у таких людей усилена связь между таламусом и мозжечком, отвечающая за моторный контроль.

Также ученые сделали вывод, что все изменения носят кратковременный характер.

Алексей Нечаев