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В Татарстане женщину осудили за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД

13:19, 21.04.2021 1
В Татарстане женщину осудили за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД
Фото: realnoevremya.ru

В Балтасинском районе жительницу Арского района осудили за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

В суде установили, что 17 февраля женщина передала управление своего автомобиля Datsun on-DO своему сожителю, у которого нет водительских прав. Когда их остановили автоинспекторы, женщина предложила сотруднику полиции взятку в размере 10 тысяч рублей. Инспектор отказался от незаконного вознаграждения.

Свою вину женщина полностью признала. Суд приговорил ее к штрафу в размере 7 тысяч рублей в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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