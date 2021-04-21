В Татарстане женщину осудили за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД

В Балтасинском районе жительницу Арского района осудили за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

В суде установили, что 17 февраля женщина передала управление своего автомобиля Datsun on-DO своему сожителю, у которого нет водительских прав. Когда их остановили автоинспекторы, женщина предложила сотруднику полиции взятку в размере 10 тысяч рублей. Инспектор отказался от незаконного вознаграждения.



Свою вину женщина полностью признала. Суд приговорил ее к штрафу в размере 7 тысяч рублей в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.



Ольга Плешкова