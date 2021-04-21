Путин: надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности

Президент России Владимир Путин предложил помочь регионам с задолженностями, реструктурировав их кредиты.

— Весь объем коммерческой задолженности регионов, превышающий 25% собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года, — сказал он в ходе послания Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru

Также он предложил провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены в 2020 году регионам на ликвидацию пандемии коронавируса. Они будут пролонгированы до 2029 года.

Глава государства анонсировал инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% на 15 лет. На общую сумму не менее 500 млрд рублей.

«Реальное время» ведет трансляцию события.