Новости общества

15:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин: Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы в случае новой инфекции

12:49, 21.04.2021
Путин: Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы в случае новой инфекции
Фото: kremlin.ru

Россия должна быть готова за четыре дня разработать тест-системы при возникновении любой новой инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

— В случае появления новой инфекции Россия должна будет разработать в течение четырех дней собственную тест-систему и — как можно скорее — вакцину, — заявил он.

Фото: kremlin.ru

В начале послания Путин указывал на необходимость организовать вакцинацию от COVID-19 повсеместно и призвал граждан активно прививаться.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также