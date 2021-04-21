Путин: Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы в случае новой инфекции

Россия должна быть готова за четыре дня разработать тест-системы при возникновении любой новой инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

— В случае появления новой инфекции Россия должна будет разработать в течение четырех дней собственную тест-систему и — как можно скорее — вакцину, — заявил он.

Фото: kremlin.ru

В начале послания Путин указывал на необходимость организовать вакцинацию от COVID-19 повсеместно и призвал граждан активно прививаться.

