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С 10 апреля возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан»

11:34, 09.04.2021
С 10 апреля возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан»
Фото: kzn.ru

С 10 апреля возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан». Она будет работать в тестовом режиме до 1 мая, сообщили в пресс-службе города.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию при посещении площадки.

Взрослые смогут посмотреть на город с высоты 32 метров за 150 рублей, а дети до 7 лет — бесплатно. Посетителям до 18 лет нужно заплатить 100 рублей.

За 7 месяцев работы, с 27 мая по 30 ноября прошлого года, площадку посетили более 80 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на зимний период закрылась смотровая площадка Центра семьи «Казан».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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