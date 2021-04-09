С 10 апреля возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан»
С 10 апреля возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан». Она будет работать в тестовом режиме до 1 мая, сообщили в пресс-службе города.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию при посещении площадки.
Взрослые смогут посмотреть на город с высоты 32 метров за 150 рублей, а дети до 7 лет — бесплатно. Посетителям до 18 лет нужно заплатить 100 рублей.
За 7 месяцев работы, с 27 мая по 30 ноября прошлого года, площадку посетили более 80 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что на зимний период закрылась смотровая площадка Центра семьи «Казан».
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