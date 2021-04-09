Сформирована рабочая группа по историческому центру Елабуги

Сформирована группа по историческому центру Елабуги. В ней 58 человек — больше, чем было в Казани.

«Это говорит о высоком интересе к проекту как у администрации города, так и у общественников города», — сказала помощник президента РТ Олеся Балтусова.

фото: realnoevremya.ru

В городе прошел установочный семинар по проектированию технического задания для проекта Концепции устойчивого развития исторического поселения Елабуга. Рабочую группу возглавил руководитель исполкома Елабужского района Рустем Нуриев.

Задачи семинара:

Формирование общего понимания о предмете проектирования, определение границ и основных направлений проекта.

Определение видения проблем социального, культурного, экономического, пространственного развития исторического поселения Елабуга.

Определение видения потенциалов социального, культурного, экономического, пространственного развития исторического поселения Елабуга.

Формирование расширенной рабочей/инициативной группы проекта.

«Я очень рад началу нашей совместной работы с казанскими коллегами. Сегодня очень продуктивный день, и на семинаре я узнал для себя много нового. Я не сомневаюсь, что работа будет сложной, но совершенно уверен, что у нас все получится. Елабуге очень нужен этот проект. Он даст новую жизнь не только историческому центру, но и городу в целом», — подытожил Нуриев.

В 2020 году принято решение о создании Концепции развития исторического поселения Елабуга.

Напомним, в Елабуге приступили к созданию рабочей группы по развитию историко-культурной части города. Консультативную помощь будут оказывать специалисты, участвовавшие в разработке казанской концепции. В рабочую группу войдут представители Елабуги, татарстанских ведомств, Казанского федерального университета, Казанского государственного архитектурно-строительного университета, а также архитекторы.



Алексей Нечаев