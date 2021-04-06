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Казань — город с благоприятной городской средой

19:57, 06.04.2021 2
Казань — город с благоприятной городской средой
Фото: Максим Платонов

Казань набрала 204 балла из 360 возможных по итогам исследования «Индекс качества городской среды» за 2020 год — его формирует Минстрой России.

Город получил: 43 балла за «Жилье и прилегающие пространства», 36 — за «Социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие пространства», 33 — за «Улично-дорожную сеть» и 32 — за «Общегородское пространство».

В 2019 году столица Татарстана получила 201 балл, а в 2018-м — 190 баллов.

Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования.

Нижнекамск попал в пятерку моногородов с наиболее благоприятной городской средой по итогам рейтинга «Индекс качества городской среды» за 2020 год.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Убитые дороги, грязь, мусор...и т.п....ничего не делается в нужном количестве...
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    Анонимно 06 апр
    убитые дороги? Не смешите. Казанцы привыкли к хорошему и от любой ямки истерят
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