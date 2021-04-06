Казань — город с благоприятной городской средой

Фото: Максим Платонов

Казань набрала 204 балла из 360 возможных по итогам исследования «Индекс качества городской среды» за 2020 год — его формирует Минстрой России.

Город получил: 43 балла за «Жилье и прилегающие пространства», 36 — за «Социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие пространства», 33 — за «Улично-дорожную сеть» и 32 — за «Общегородское пространство».

В 2019 году столица Татарстана получила 201 балл, а в 2018-м — 190 баллов.

Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования.

Нижнекамск попал в пятерку моногородов с наиболее благоприятной городской средой по итогам рейтинга «Индекс качества городской среды» за 2020 год.

Алексей Нечаев