Нижнекамск попал в пятерку моногородов с наиболее благоприятной городской средой

Нижнекамск попал в пятерку моногородов с наиболее благоприятной городской средой по итогам рейтинга «Индекс качества городской среды» за 2020 год. Об этом сообщается на сайте исполкома.

По итогам исследования Нижнекамск набрал 209 баллов из 360 возможных. Кроме Нижнекамска, высокую оценку также получили Тутаев Ярославской области, Козьмодемьянск Республики Марий Эл, Канаш Чувашской Республики и Тольятти Самарской области.

В целом отмечено 78 моногородов с благоприятной городской средой — это на 10% больше, чем в прошлом году. В 2019 году в этом списке было всего 55 моногородов.

Ранее Казань заняла 3-е место среди городов-миллионников России по индексу качества городской среды.



Ольга Плешкова