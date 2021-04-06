В Минздраве РТ прокомментировали жалобу казанца на невозможность записаться к кардиологу в поликлинике №10

Накануне житель Казани пожаловался, что 2 месяца не может записаться на прием к кардиологу в поликлинике №10 на улице Бондаренко, 4а. Анонимный пост с негативным откликом на работу медучреждения опубликован в одном из местных сообществ «ВКонтакте».

Казанца также возмутило отношение работников поликлиники. В прикрепленном к жалобе видео одна из работниц медучреждения спрашивает: «Ты будешь мне мозг высасывать?» и сразу же прощается с посетителем, говоря «До свидания».

В Минздраве Татарстана сообщили «Реальному времени», что пациент, от которого поступила жалоба, просил консультацию кардиолога, но отказался записываться к предложенному специалисту, требовал другого врача.

В ведомстве добавили, что запись в поликлинике №10 свободна, очередей не наблюдается. Пациентов записывают на прием к специалисту на следующий день после их обращения (по нормативам — консультация узких специалистов должна осуществляться в течение 14 дней после обращения).

С сотрудницей медучреждения, разговор с которой заснял на видео казанец, провели беседу о необходимости соблюдения правил этики при общении с пациентами.

Ранее «Реальное время» писало, что в условиях пандемии татарстанцы 5 миллионов раз не попали к врачу.

Татьяна Демина