В Татарстане закрылись все переправы
С 10.30 часов сегодняшнего дня в районе Казани переправа через реку Волгу по маршруту поселок Аракчино — село Верхний Услон закрылась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Также с 12.00 часов закрывается переправа через реку Волгу по маршруту Зеленодольск — поселок городского типа Нижние Вязовые.
Причиной стало потепление и образование колеи.
Ранее закрылась переправа на реке Каме по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ. Также закрыли переправу от села Соколка до поселка Новозакамский. Таким образом, в Татарстане не осталось работающих переправ.
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