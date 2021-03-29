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В Татарстане закрылись все переправы

10:56, 29.03.2021
В Татарстане закрылись все переправы
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

С 10.30 часов сегодняшнего дня в районе Казани переправа через реку Волгу по маршруту поселок Аракчино — село Верхний Услон закрылась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Также с 12.00 часов закрывается переправа через реку Волгу по маршруту Зеленодольск — поселок городского типа Нижние Вязовые.

Причиной стало потепление и образование колеи.

Ранее закрылась переправа на реке Каме по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ. Также закрыли переправу от села Соколка до поселка Новозакамский. Таким образом, в Татарстане не осталось работающих переправ.

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