В Татарстане разрешили предоставлять участки для садоводства на особо охраняемых природных территориях

Фото: Илья Репин (архив)

Депутаты Госсовета РТ Азат Хамаев и Тахир Хадеев внесли законопроект о внесении изменений в статью 12 Земельного кодекса республики. Сегодня он был принят в первом чтении.

В частности, были внесены изменения в части регулирования земельных и градостроительных отношений в населенных пунктах в составе особо охраняемых природных территорий. Согласно документу, снимается запрет на предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства в границах населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий.

Всего в Татарстане 190 особо охраняемых территорий. Из них 185 — республиканского уровня, две — федерального, три — муниципального уровня. На них располагаются 259 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что Комитет Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике одобрил и вынес на предстоящую сессию республиканского парламента закон о внесении изменений в Земельный кодекс. Суть его в том, чтобы предоставлять юридическим лицам в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без торгов.

