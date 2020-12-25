В Казани на содержание ливневок потратят 50 млн рублей

В Казани на содержание ливневой канализации в 2021 году из городского бюджета потратят 50 млн рублей. Тендер об этом размещен на сайте госзакупок.



Согласно документам, от подрядчика требуется содержание 13 очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации в водные объекты, проведение техобслуживания насосного оборудования, контроль за качеством очистки сточных вод и еженедельный контроль работы насосов, уровня воды в канализации и осмотр выпуска очищенных стоков.

Необходимо выявлять и устранять причины аварийных ситуаций и ликвидации последствий — это касается в том числе выходных и праздничных дней, при необходимости круглосуточно. Это нужно для безопасности пешеходов и транспорта.

Фото: соцсети

В сентябре мэр Казани объяснял, что проблему с ливневками в городе сложно решить, поскольку в бюджете не хватает средств на полный ремонт этой системы. По его словам, на полный ремонт ливневой канализации потребуется 3,7 млрд рублей.

Маргарита Головатенко