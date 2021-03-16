«Ситимобил» проводит проверку отказа водителя везти женщину с ребенком

В Казани водитель такси нахамил женщине и отказался ее везти. В социальной сети пользователь написала пост о том, что она вызвала такси Gett. Водитель стоял в другом конце двора и не подъехал к ней, хотя она была с дочкой. На вопрос: «Почему вы не подъехали к нужному месту?» — водитель ответил:

— Немедленно выходите из машины, я вас не повезу!



Отметим, что на фотографии автомобиль имеет логотип другого сервиса такси «Ситимобил». «Реальное время» обратилось к пресс-службе агрегатора с просьбой прокомментировать ситуацию. В «Ситимобиле» сообщили, что проведут проверку. Ее результаты будут позже.

Ранее сообщалось, что все больше клиентов такси в Казани жалуются, что из удобного, надежного и доступного транспорта оно превратилось в дорогой и опасный. Опрошенные «Реальным временем» бизнесмены указывают, что цены на поездки резко выросли, а таксисты, про которых агрегатор в приложении уже написал «Приедет через 5 минут», растворяются в воздухе и не доезжают до заказчика.

