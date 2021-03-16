Казань вошла в топ-10 городов, популярных для путешествия на майские праздники

Казань вошла в десятку российских городов, популярных для путешествия на майские праздники. Россияне активно бронируют авиабилеты в столицу Татарстана на период с 1 по 10 мая, пишет RT.

По данным сервиса Туту.ру, на майские праздники жители России планируют полететь также в Сочи, Симферополь, Краснодар и Анапу. В рейтинг популярных авианаправлений вошли Калининград, Минеральные Воды и Санкт-Петербург.

По словам председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, люди активно бронируют путешествия на майские праздники уже сейчас, так как ожидают роста цен.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-10 городов, которые туристы выбирают для весенних поездок по России. В столицу Татарстана весной намерены приехать 3% запланировавших путешествие россиян.

Татьяна Демина