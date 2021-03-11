Обновлен список улиц Казани, откуда сегодня вывезут снег

Сегодня на улицы Казани на уборку выйдет 391 дорожный рабочий и 308 единиц специальной техники. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Вывозить снег намерены с участков улиц: 8 Марта, Айдарова, Амирхана, Батурина, Батыршина, Баумана, Беломорская, Бигичева, Большая Красная, Бондаренко, Васильченко, Восстания, Гагарина, Губкина, Достоевского, Ершова, Закиева, Камчатская, Космонавтов, Кремлевская, Кутузова, Лядова, Максимова, Парижской Коммуны, Петербургская, Пионерская, Попова, Салимжанова, Самарская, Столбова, Театральная, Сибгата Хакима, Халезова, Халтурина, Челюскина, Чехова, Чишмяле, Чуйкова, а также проспектов Победы и Ямашева, Мамадышского и Оренбургского трактов, площади Свободы и других участков.

Фото: kzn.ru

За сутки коммунальные службы вывезли 9,2 тыс. тонн снега. Всего было задействовано 636 единиц спецтехники и 448 дорожных рабочих. На дорогах за сутки использовано 233 тонны противогололедных материалов.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о надвигающейся непогоде в ряде регионов России, в том числе соседствующих с Татарстаном.



Ольга Плешкова