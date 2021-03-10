Умер деятель татарской культуры Ильгиз Колючев

Сегодня, 10 марта, на 82-м году жизни умер организатор и руководитель ансамбля песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек», заслуженный работник культуры РФ и РТ, первый народный артист Самарской области, экс-президент, член Совета СОТО «Туган тел» Ильгиз Колючев. Об этом сообщили в пресс-службе Дома дружбы народов Самарской области.

Он умер после продолжительной болезни. Похороны прошли сегодня на татарском кладбище поселка Мехзавод в Самаре, сообщили в пресс-службе Минкультуры РТ.

Фото: samddn.ru

Ильгиз Колючев родился 4 июня 1939 года в татарской деревне в Оренбургской области. В школе-семилетке он обучался на татарском языке. После окончания института его пригласили в КБ Кузнецова. В Куйбышеве (ныне — Самара) он познакомился с Шамилем Сатдаровым, Камилем Шамкаевым и Мидгатом Галимуллиным. Вместе они решили создать татарский народный ансамбль. Его основали в 1970 году и назвали «Ялкынлы яшьлек» — «Пламенная молодость».

Позже в ансамбле появились хор, большая хореографическая группа, эстрадная группа со всеми инструментами. В лучшие годы численность ансамбля доходила до трехсот человек. В 1977 году ансамблю присвоили звание народного. В программу входила не только музыка и танцы, но и стихи Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, спектакль по пьесе Галиасгара Камала «Первый театр».

Основателю и руководителю ансамбля Ильгизу Колючеву присвоили звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» и «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». В 2006 году Колючева «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу» наградили Орденом Дружбы, а в 2009 году — почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской».

