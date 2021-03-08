Минниханов поделился с подписчиками клипом на татарскую версию песни Стаса Михайлова

Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram-аккаунте клип на ремейк песни Стаса Михайлова «Все для тебя» на татарском языке. Видеоролик приурочен к празднованию Международного женского дня.

«Милые дамы, в честь праздника для вас эта песня!», — написал Минниханов в описании к Instagram-публикации.

Герой видеоклипа провожает жену и дочь и начинает заниматься уборкой в квартире, напевая песню. Затем он предстает в образе Стаса Михайлова, исполняя поздравительную песню на татарском языке.

Напомним, Минниханов поздравил женщин с Международным женским днем и обратил внимание, что праздник является всенародным торжеством, призванным подчеркнуть незыблемость традиционных семейных ценностей, святость материнства и идеалов женственности.



Татьяна Демина