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Минниханов поделился с подписчиками клипом на татарскую версию песни Стаса Михайлова

12:45, 08.03.2021
Минниханов поделился с подписчиками клипом на татарскую версию песни Стаса Михайлова
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram-аккаунте клип на ремейк песни Стаса Михайлова «Все для тебя» на татарском языке. Видеоролик приурочен к празднованию Международного женского дня.

«Милые дамы, в честь праздника для вас эта песня!», — написал Минниханов в описании к Instagram-публикации.

Герой видеоклипа провожает жену и дочь и начинает заниматься уборкой в квартире, напевая песню. Затем он предстает в образе Стаса Михайлова, исполняя поздравительную песню на татарском языке.

Напомним, Минниханов поздравил женщин с Международным женским днем и обратил внимание, что праздник является всенародным торжеством, призванным подчеркнуть незыблемость традиционных семейных ценностей, святость материнства и идеалов женственности.

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
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