Судебные приставы Татарстана за один день арестовали 17 автомобилей

Фото: пресс-служба судебных приставов

Судебные приставы Татарстана за один день арестовали 17 автомобилей за долги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Девять транспортных средств было изъято. Остальные, чтобы не лишиться автомобилей, погасили долги на месте.

Фото: realnoevremya.ru

Если владельцы арестованных автомобилей не погасят долги в 10-дневный срок, их транспортные средства будут реализованы в счет долгов.

Ранее в Казани судебные приставы нашли и изъяли BMW за долг в 1 млн рублей.

Ольга Плешкова