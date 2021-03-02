Судебные приставы Татарстана за один день арестовали 17 автомобилей
Судебные приставы Татарстана за один день арестовали 17 автомобилей за долги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Девять транспортных средств было изъято. Остальные, чтобы не лишиться автомобилей, погасили долги на месте.
Если владельцы арестованных автомобилей не погасят долги в 10-дневный срок, их транспортные средства будут реализованы в счет долгов.
Ранее в Казани судебные приставы нашли и изъяли BMW за долг в 1 млн рублей.
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