Самарская область получит более 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

Самарская область дополнительно получит более 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Решение о выделении региону дополнительных средств на развитие дорожной сети принято на заседании Правительства РФ, пишет «Волга Ньюс».

Договорённость о выделении средств была достигнута по результатам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Большую часть денег — 3,7 млрд — направят на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Среди них — строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, реконструкция дороги «Тольятти — Ягодное». Также эти средства позволят раньше срока, уже в этом году, завершить строительство нового моста через реку Сок.

"304 км дорог мы предполагаем ввести в эксплуатацию после ремонта и реконструкции. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в 2021 году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют 174,8 км дорог. Общая сумма финансирования нацпроекта на 2021 год составит 4,1 млрд рублей. В частности, 3 млрд рублей выделены из бюджета республики.