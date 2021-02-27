В Казани двоих участников незаконного митинга отправили в СИЗО на два месяца

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу на два месяца двоих участников несанкционированного митинга. Против них возбуждены уголовные дела о призывах к экстремизму.

Сообщается, что подозреваемые в телеграм-каналах распространяли информацию о том, как на акциях протеста биться с сотрудниками полиции и Росгвардии. В чатах людей учили готовить коктейли Молотова, продумывать тактику столкновений, прятаться.

У одного из задержанных есть условный срок за кражу. У второго за плечами множество административных дел за побои, участие в незаконных акциях, неповиновение требованиям полиции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций.



Ольга Плешкова