Новые врачи в команде «Анадолу»

Фото: Пресс-служба «Анадолу»

Теперь в «Анадолу» можно стать еще красивее. С уральскими пациентами работает новый пластический хирург.

Член Американской и Европейской ассоциаций пластических хирургов, автор множества научных работ, профессор Халиль Ибрагим Джантер, работает с российскими пациентами. Сферой профессиональных интересов профессора является реконструктивная хирургия при врожденных аномалиях развития и травмах, после мастэктомии, челюстно-лицевая хирургия и протезирование, хирургия конечностей, лечение сосудов, кожи, а также регенеративная медицина и лечение стволовыми клетками.

В рамках мультидисциплинарного подхода пластические хирурги работают рука об руку с онкологами и хирургами, занимаясь восстановлением пораженных раком и прооперированных органов. Кроме этого, каждый из них обладает исключительным опытом в эстетической и пластической хирургии, решая различные проблемы пациентов — от выпадения волос и несовершенства фигуры до создания новой кожи.

Получить второе медицинское мнение не только пластических хирургов, но и специалистов в области онкологии, кардиологии и других направлений можно, обратившись в представительство «Анадолу» в Казани. Мы поможем организовать перелет, собрать необходимые документы, запишем на прием к врачам, поможем с размещением и соединим с координатором международного отдела клиники, с человеком, который будет помогать решать все вопросы на месте. Мы бесплатно встретим в аэропорту и предоставим переводчика на время лечения.

МЦ «Анадолу» принадлежит некоммерческому фонду «Анадолу» и обладает двумя сертификатами и наградой ESMO (Европейское сообщество медицинской онкологии), аккредитацией JCI (Объединенная международная комиссия, США), аккредитацией в области интервенционной онкологии IASIOS, а также аккредитацией OECI (Организации европейских онкологических институтов).

В 2019 году по оценке авторитетной независимой организации «Международный альянс по оценке качества медицинского туризма» клиника «Анадолу» вошла в топ-3 лучших медицинских центров планеты для медицинского туризма.

Обратиться за бесплатной консультацией можно в представительство клиники в Казани:

ул. Право-Булачная, 35/2, оф.101

тел.: +7 (843) 253 77 59; +7 912 639 95 41,

www.anadolumedicalcenter.ru

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