В «Салават купере» построят еще один детский сад и школу

В текущем году в жилом комплексе «Салават купере» планируется построить и открыть еще два образовательных учреждения: детский сад на 260 мест и школу на 1 224 ученика.

На сегодняшний день в ЖК «Салават купере» проектируется центр гимнастики и акробатики, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в феврале в «Салават купере» на улице Альфии Авзаловой, 10 открылась многопрофильная гимназия №189 «Заман», рассчитанная на 1 224 ученика.



Фото: администрация Кировского и Московского районов

Также в этом месяце в «Салават купере» начали работать два детских сада вместимостью 260 мест каждый. В них есть ясельные группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Отметим, что в этом году в жилом комплексе стартует строительство первого в микрорайоне общественного пространства, который расположится в непосредственной близости к школе и детским садам: в границах улиц Наиля Юсупова, Хибинской и Альфии Авзаловой,

Татьяна Демина