Министром культуры Самарской области стала Татьяна Мрдуляш

Новым министром культуры Самарской области назначена Татьяна Мрдуляш. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора Третьяковской галереи по развитию.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратил внимание, что Мрдуляш стала одним из вдохновителей проекта по созданию в Самаре филиала Третьяковской галереи, сообщает информационный портал «Волга нюьс». Открыть его планируется в начале следующего года.

«Уверен, это будет огромный творческий прорыв в культурной жизни нашего региона», — отметил Азаров.

Мрдуляш сменила на посту министра культуры Самарской области Бориса Илларионова, который принял решение об уходе с должности, проработав на ней с октября 2019 года.



Отметим, что в 2020 году в Самарской области руководителем департамента туризма — заместителем министра культуры региона был назначен специалист из Татарстана Артур Абдрашитов.



Татьяна Демина