В Татарстане не оформлено 336 участка кладбищ

В Татарстане не оформлено 336 участка кладбищ (39%). Об этом на субботнем совещании в доме правительства сообщил глава минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин.

Всего в республике насчитывается 3 672 кладбища. Из них оформлено — 3 336. Работы по оформлению ведутся пож 4 230 участков.

Фото: realnoevremya.ru

Оформление практических завершили ряд районов: Буинский, Пестречинский, Сармановский и Черемшанский районы. Близка к завершению работа в Алексеевском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Кукморском, Менделеевском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тукаевском, Ютазинском районах, где процент оформления участков составляет более 95%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выросли темпы оформления земель под кладбища.

Ольга Плешкова