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В России выявили свыше 14 тыс. случаев коронавируса за сутки

10:57, 13.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили свыше 14 тыс. случаев коронавируса за сутки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки зарегистрировали 14 861 случай COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом за весь период пандемии увеличилось до 4 057 698. Об этом сообщает оперштаб РФ.

Умерли 502 человека. От новой коронавирусной инфекции в России всего умерли 79 696 пациентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число вылечившихся от коронавируса россиян возросло за сутки на 18 765. Всего выздоровели уже 3 577 907 человек.

Главные новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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