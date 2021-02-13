В России выявили свыше 14 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировали 14 861 случай COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом за весь период пандемии увеличилось до 4 057 698. Об этом сообщает оперштаб РФ.

Умерли 502 человека. От новой коронавирусной инфекции в России всего умерли 79 696 пациентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число вылечившихся от коронавируса россиян возросло за сутки на 18 765. Всего выздоровели уже 3 577 907 человек.

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Татьяна Леухина