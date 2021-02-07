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В Нижнекамске хотят построить футбольный манеж за 25 млн рублей в 2021 году

09:58, 07.02.2021
В Нижнекамске хотят построить футбольный манеж за 25 млн рублей в 2021 году
Фото: instagram.com

К властям Нижнекамска с предложением построить частный футбольный манеж обратилась «крупная компания». Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев в социальной сети Instagram.

Инвестор готов вложить в проект собственные 25 млн рублей. Сейчас под манеж будут подбирать участок. Проект планируют реализовать за 2021 год.

«Здесь можно будет проводить самые различные мероприятия, в том числе и соревнования по мини-футболу среди частных команд», — написал Беляев.

Ранее Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии новому крытому футбольному манежу в Челнах.

ОбществоИнфраструктураСпортФутбол Татарстан
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