На следующей неделе в трех районах Казани отключат воду

В домах Московского, Кировского и Ново-Савиновского районов Казани на следующей неделе запланировано отключение воды. Это связано с работами на сетях водопровода.

Водоснабжения не будет с 8 по 9 февраля, уточняется на сайте мэрии столицы Татарстана.

Так, с 9.00 8 февраля до 16.00 9 февраля воду отключат по следующим адресам: 2-я Юго-Западная, 26, 26а, ул. Баженова, 28, 30, ул. Бондаренко, 28, 30, 32 (школа-интернат), ул. Мулланура Вахитова, 1, 5, 5, корпус 2, корпус 3; 5а, 5б, 17, ул. Горсоветская, 17, корпус 1, корпус 2, корпус 3, 17/1, 17а, 19а, 33, ул. Дежнева, 2 корпус 1, корпус 2; 2а, 4, 4, корпус 1, корпус 2; ул. Декабристов, 4, 4, корпус 2; 6/1, 79, 79а, 81, 81, корпус 2, 81а, 81б, 81в, 81г, 81а корпус 1, 81б, корпус 1, корпус 2; 81в, корпус 1, корпус 2; 83, 85, 85а (д/с №376), 85б, 85б/1, 85б, корпус 1; 85в, 85г (гостиница), 87, 88, 89, 89а (школа №12), 89в, ул. Поперечно-Базарная, 57, 59, 61, 62, 68, 70, 72, 72а, 74, ул. Солдатская, 1/6, 4, 4а, 8, 8/1, ул. Чистопольская, 12, 14, ул. Ягодинская, 23, 27, 35, 37.

В это же время водоснабжения не будет в жилых домах по ул. Поперечно-Базарной, 45, 47, 49, в четных номерах домов от №52 по №66, а также по улицам 2-я Вольной, Бабушкина, Передовой, Чигорина, Ягодинской.

С 9.00 8 февраля до 16.00 9 февраля возможно понижение давления с кратковременными перебоями водоснабжения по следующим адресам: ул. Адоратского, четные номера домов от №6 по №78, нечетные номера домов от №15 по №63, ул. Фатыха Амирхана, нечетные номера домов от №25 по №111, четные номера домов от №2 по №52, ул. Бондаренко, нечетные номера домов от №5 по №29, проспект Ибрагимова, нечетные номера домов от №61 по №87, ул. Короленко, №24, 26, 26а, нечетные номера домов от №11 по №25, ул. Мусина, четные номера домов от №30 по №80, нечетные номера домов от №33 по 63, ул. Маршала Чуйкова, нечетные номера домов от №25 по №93, четные номера домов от №12 по №66, проспект Ямашева, нечетные номера домов от №19 по №27, четные номера домов от №46/33 по №122. Также понижение давления воды ожидается в домах по улицам Гаврилова, Академика Лаврентьева, Черноморской.



На минувшей неделе водоснабжение отключали в домах казанских поселков Дербышки и Киндери.

