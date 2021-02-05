В Татарстане из-за непогоды закрыли движение по ледовой переправе через Каму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Елабужском районе Татарстана из-за погодных условий временно закрыли движение по ледовой переправе через реку Кама по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Функционирование переправы приостановили с 15.00 5 февраля до 6.00 6 февраля в связи с плюсовой температурой.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

Ранее днем синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в субботу, 6 февраля. На территории Татарстана местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 15—20 м/с. На дорогах сильная гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция Татарстана попросила водителей и пешеходов быть внимательнее и соблюдать все правила дорожного движения.

Сегодня в Татарстане идет мокрый снег, дождь и морось. Температура воздуха составляет -2... +3 градуса.

Татьяна Леухина