Протестное движение Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира

Сегодня Guardian сообщает о том, что норвежский депутат Петтеру Эйде выдвинул американское протестное движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира. В документах на выдвижение норвежец указывает, что это движение (основанное еще в 2013 году) вынудило и США, и другие страны бороться с расизмом в обществе.

«Одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся в Америке, Европе и Азии — рост конфликта, основанного на неравенстве, — говорит Эйде. — BLM стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они добились огромного успеха в повышении глобальной осведомленности о расовой несправедливости».

Петтер Эйде, норвежский депутат, выдвинувший BLM на Нобелевскую премию мира. Фото: Peter Mydske/Norwegian Parliament

Еще норвежца впечатлило то, что движение Black Lives Matter смогло мобилизовать на борьбу людей из всех слоев общества, а не только афроамериканцев.

Предложения кандидатур на Нобелевскую премию мира принимаются от любого политика, работающего на национальном уровне. В таких заявках есть ограничение: изложить свою позицию нужно максимум в 2000 словах. В этом году заявки принимаются до 1 февраля. К концу марта Нобелевский комитет подготовит шорт-лист.

Тем временем российский политолог и философ Борис Межуев в интервью «Реальному времени» говорит, что считает протесты в рамках BLM в 2020 году искусственно раскачанной историей:

— Конечно, в США есть проблема расизма, есть проблема с жесткостью полицейских, но протесты 2020 года были раскручены искусственно — в электоральных целях. И мне понятно, что это была предвыборная манипуляция, манипуляция чудовищная по своему цинизму. Поэтому проблема афроамериканцев, поверьте, — это не та проблема, которую будет решать Байден.



Людмила Губаева