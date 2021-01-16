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Миндортранс Татарстана предупредил водителей о возможных заносах на дорогах

09:07, 16.01.2021
Миндортранс Татарстана предупредил водителей о возможных заносах на дорогах
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Миндортранс Татарстана попросил водителей по возможности воздержаться от дальних поездок, а на дорогах соблюдать скоростной режим, не совершать опасные маневры и выезды на полосы встречного движения. На дорогах возможны снежные заносы, сообщает пресс-служба ведомства.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Татарстане снова будет метель, видимость ухудшится до 500—1000 м, порывы ветра будут достигать 15—17 м/с.

Фото: Максим Платонов

На дорогах регионального значения ночью работало 323 единицы снегоуборочной техники. Всего для обслуживания трасс в распоряжении дорожных организаций имеются 1118 единиц специализированной техники.

Ранее ГИБДД Татарстана попросила автомобилистов не выезжать за город из-за предстоящей метели.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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