Голикова: для решения проблемы бедности нам потребуется еще 700 млрд рублей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, сколько денег властям потребуется на решение проблемы бедности. Чтобы вывести всех граждан России из-за черты прожиточного минимума необходимо еще 700 млрд рублей.
«Объем недостающих ресурсов для того, чтобы выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей», — заявила Голикова в интервью Владимиру Познеру для Первого канала.
Она также добавила, что 80% находящихся за чертой бедности граждан — это семьи с детьми.
Голикова подчеркнула, что правительство нацелено на принятие решений, которые позволят российским семьям выйти из бедности.
Ранее сообщалось, что правительство РФ потратит на борьбу с бедностью 15 трлн рублей.ОбществоВласть
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