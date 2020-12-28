Голикова: для решения проблемы бедности нам потребуется еще 700 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, сколько денег властям потребуется на решение проблемы бедности. Чтобы вывести всех граждан России из-за черты прожиточного минимума необходимо еще 700 млрд рублей.

«Объем недостающих ресурсов для того, чтобы выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей», — заявила Голикова в интервью Владимиру Познеру для Первого канала.

Фото: Илья Репин (фото)

Она также добавила, что 80% находящихся за чертой бедности граждан — это семьи с детьми.

Голикова подчеркнула, что правительство нацелено на принятие решений, которые позволят российским семьям выйти из бедности.

Ранее сообщалось, что правительство РФ потратит на борьбу с бедностью 15 трлн рублей.