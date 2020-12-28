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Власти Татарстана исключили противницу строительства трассы М-12 из рабочей группы

13:44, 28.12.2020
Власти Татарстана исключили противницу строительства трассы М-12 из рабочей группы
Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана заменил оного из представителей жителей Лаишевского района в рабочей группе по строительству трассы М-12 Москва — Казань. Из нее была исключена жительница деревни Тургай Карина Нигматуллина.

Вместо нее в группу вошел житель Орловского сельского поселения Марат Нугманов, следует из документа.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, рабочая группа была образована в октябре. В нее были включены представители сел, выступавших за перетрассировку, поскольку по первоначальному проекту дорога проходила слишком близко к населенным пунктам.

Карина Нигматуллина, в частности, активно выступала за строительство моста через Волгу в районе села Кызыл Байрак.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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