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Сбивший сотрудника ГИБДД в Зеленодольске водитель ранее судим за изнасилование

09:06, 28.12.2020
Сбивший сотрудника ГИБДД в Зеленодольске водитель ранее судим за изнасилование
Фото: realnoevremya.ru

Против мужчины, устроившего гонки с полицией в Зеленодольске и сбившего сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Против мужчины составлено 9 протоколов об административных правонарушениях. Сообщается, что ранее он был судим за изнасилование, и вышел из тюрьмы в сентябре 2020 года. Также в 2008 году его уже лишали на 1,5 года прав. Срок действия его водительского удостоверения истек в 2011 году.


Прокуратура Татарстана взяла расследование уголовного дела на контроль.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Зеленодольске водитель сбил сотрудника ГИБДД, полицейские применили оружие.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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