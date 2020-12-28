Сбивший сотрудника ГИБДД в Зеленодольске водитель ранее судим за изнасилование

Против мужчины, устроившего гонки с полицией в Зеленодольске и сбившего сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Против мужчины составлено 9 протоколов об административных правонарушениях. Сообщается, что ранее он был судим за изнасилование, и вышел из тюрьмы в сентябре 2020 года. Также в 2008 году его уже лишали на 1,5 года прав. Срок действия его водительского удостоверения истек в 2011 году.



Прокуратура Татарстана взяла расследование уголовного дела на контроль.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Зеленодольске водитель сбил сотрудника ГИБДД, полицейские применили оружие.



Ольга Плешкова